Комитет по этике примет решение по Тарасову

Президент РФС Александр Дюков осудил хавбека Дмитрия Тарасова, который в сториз в своем Instagram обыграл тему коронавируса, сделав такую подпись под стилистом с азиатской внешностью. В этот момент мастер занимался прической футболиста.

— Шутка действительно получилась неудачной. Мы осуждаем поступок Тарасова, — подчеркнул Дюков. — Решение будет принято сегодня или завтра комитетом по этике. Игрок принес извинения и попытался объяснить, чем руководствовался. (Евгений Белоусов)

Тарасов опубликовал фото с азиатским стилистом и подписью «коронавирус»