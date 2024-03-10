Тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Локомотивом»: «Мы доказали, что можем играть на равных с таким соперником»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча против «Локомотива» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
«Мы доказали, что можем бороться и играть на равных с таким соперником. Хочу поздравить свою команду. Игрокам удалось показать настоящий характер, в момент, когда все складывается не в твою пользу» — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».
После 20 туров «Сочи» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. В следующем матче команда Морено на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска» в матче плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России.
Источник: ФК «Сочи»
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|
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|8
|2
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|38
|
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|8
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|34-25
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|
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|
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|
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|
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|20
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|5
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|
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|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
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|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
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|3
|5
|12
|12-25
|14
|
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|20
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|30.03
|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
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Ростов
|17
|1
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