Тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Локомотивом»: «Мы доказали, что можем играть на равных с таким соперником»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено подвел итоги матча против «Локомотива» (2:2) в 20-м туре РПЛ.

«Мы доказали, что можем бороться и играть на равных с таким соперником. Хочу поздравить свою команду. Игрокам удалось показать настоящий характер, в момент, когда все складывается не в твою пользу» — приводит слова Морено пресс-служба «Сочи».

После 20 туров «Сочи» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. В следующем матче команда Морено на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска» в матче плей-офф Пути регионов FONBET Кубка России.