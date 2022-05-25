Колосков о супруге Федуна: «Пустой болтовней ее высказывания назвать никак нельзя»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о высказываниях супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«У Салиховой есть свои обязанности в «Спартаке», и потому она комментирует то, что хорошо знает. Даже после ухода из Совета директоров эта женщина посвящена абсолютно во все вопросы: зарплаты, трансферы, взаимоотношения между высшим руководством клуба и аппаратом в лице генерального и спортивного директоров. Пусть иной раз она выражается резко и жестко, но пустой болтовней ее высказывания назвать никак нельзя», — цитирует Betonmobile.ru Вячеслава Колоскова.

Почетный президент РФС также отметил, что Зарема Салихова привлекает интерес к «Спартаку»: «В последнее время она уверенно заняла свое место в публичном пространстве. Понятно, что, прежде всего, Зарема действует в собственных интересах, повышая интерес к своей персоне. Но вместе с этим она пробуждает интерес и к «Спартаку» в целом. Футбол с такой приправой становится более острым, поэтому болельщики активно обсуждают эти высказывания. В общем, не стоит обвинять ее в том, что она портит имидж российского спорта», — сказал в интервью Вячеслав Колосков.

Вячеслав Колосков занимал пост президента РФС с 1992 по 2005 год. Зарема Салихова входила в совет директоров «Спартака» в 2021 году, однако спустя три недели после назначения покинула пост.