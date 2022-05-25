Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на второй круг РПЛ из-за Fan ID

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением о начале реализации абонементов на сезон-2022/23.

Фанаты петербургского клуба заявили, что не будут покупать абонементы на второй круг следующего сезона Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Подтвердилась информация, что система Fan ID на нашем стадионе будет запущена в работу не ранее 1 декабря 2022 года, — говорится в заявлении фанатского объединения. — В связи с этим мы напоминаем нашу позицию, озвученную ранее. Мы отказываемся от оформления Fan ID. Ввиду вышеизложенного мы выкупаем абонементы только на первый круг!»

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Согласно ему, чтобы попасть на спортивные мероприятия, болельщикам нужно будет получить паспорт болельщика на «Госуслугах».