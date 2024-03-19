Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Уткина
Команды РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.
О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.
ЦСКА: «Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков. Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог».
«Краснодар»: «Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память».
«Зенит»: «Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким журналиста».
«Спартак»: «Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина. Вечная память».
«Динамо»: «Сегодня не стало выдающегося журналиста, комментатора и одного из основателей современного спортивного телевидения в нашей стране Василия Уткина. На его репортажах выросло целое поколение футбольных болельщиков.
Выражаем соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего российского футбола, спорта и журналистики».
«Локомотив»: «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича».
«Ростов»: «ФК «Ростов» выражает глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким».
«Пари НН»: «Сегодня скончался легендарный футбольный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин. Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Василия, с программы «Футбольный клуб»... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия».
«Факел»: «Футбольный клуб «Факел» приносит искренние соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича».
«Урал»: «В это просто невозможно поверить... Самые искренние соболезнования от ФК «Урал». Светлая память».
«Крылья Советов»: «Выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Уткина. На голосе Василия выросло множество любителей футбола и болельщиков нашей команды. ПФК «Крылья Советов» выражает соболезнования родным и близким Василия. Мы скорбим вместе с вами».
«Рубин»: «Сегодня не стало комментатора и журналиста Василия Уткина. Футбольный клуб «Рубин» выражает соболезнования его родным и близким. Репортаж Уткина на матче «Рубина» с «Атлетико» с легендарной фразой «Годин, ты никогда не будешь Дядюн!» наши болельщики запомнят навсегда».
«Балтика»: «Сегодня перестало биться сердце Василия Уткина…Настоящая легенда российского футбола. Голос детства миллионов любителей игры номер 1. Великий журналист. Выражаем соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича. Вечная память».
«Сочи»: «Ушел из жизни Василий Уткин — спортивный журналист и футбольный комментатор. «Сочи» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5