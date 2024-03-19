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19 марта, 23:59

Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Уткина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команды РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

ЦСКА: «Это большая потеря для всего российского футбола. На его эфирах и программах выросло не одно поколение болельщиков. Мы выражаем свои искренние соболезнования его родным, близким и всем, кому Василий был дорог».

«Краснодар»: «Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память».

«Зенит»: «Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким журналиста».

«Спартак»: «Выражаем соболезнования родным и близким Василия Уткина. Вечная память».

«Динамо»: «Сегодня не стало выдающегося журналиста, комментатора и одного из основателей современного спортивного телевидения в нашей стране Василия Уткина. На его репортажах выросло целое поколение футбольных болельщиков.

Выражаем соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего российского футбола, спорта и журналистики».

«Локомотив»: «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича».

«Ростов»: «ФК «Ростов» выражает глубокие и самые искренние соболезнования родным и близким».

«Пари НН»: «Сегодня скончался легендарный футбольный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин. Для многих людей любовь к футболу началась с репортажей Василия, с программы «Футбольный клуб»... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия».

«Факел»: «Футбольный клуб «Факел» приносит искренние соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича».

«Урал»: «В это просто невозможно поверить... Самые искренние соболезнования от ФК «Урал». Светлая память».

«Крылья Советов»: «Выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Василия Уткина. На голосе Василия выросло множество любителей футбола и болельщиков нашей команды. ПФК «Крылья Советов» выражает соболезнования родным и близким Василия. Мы скорбим вместе с вами».

«Рубин»: «Сегодня не стало комментатора и журналиста Василия Уткина. Футбольный клуб «Рубин» выражает соболезнования его родным и близким. Репортаж Уткина на матче «Рубина» с «Атлетико» с легендарной фразой «Годин, ты никогда не будешь Дядюн!» наши болельщики запомнят навсегда».

«Балтика»: «Сегодня перестало биться сердце Василия Уткина…Настоящая легенда российского футбола. Голос детства миллионов любителей игры номер 1. Великий журналист. Выражаем соболезнования родным и близким Василия Вячеславовича. Вечная память».

«Сочи»: «Ушел из жизни Василий Уткин — спортивный журналист и футбольный комментатор. «Сочи» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина».

 
Василий Уткин. Умер Василий Уткин — голос футбола для целых поколений
Футбол
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Василий Уткин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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