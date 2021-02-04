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Клубы РПЛ готовы отдать игроков «Тамбову»

17:23
Рустем Сайманов. Фото ФК "Рубин"
Рустем Сайманов. Фото ФК "Рубин"
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сказал, что клубы РПЛ готовы отдать футболистов в аренду «Тамбову», чтобы команда могла доиграть сезон.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на видеоконференции с участием всех клубов лиги, которая состоится в ближайшие дни.

Сегодня, 4 февраля, президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет текущий сезон чемпионата России. Предполагалось, что клуб снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

(Дмитрий Гирин)

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