Сергей Прядкин: «Тамбовский губернатор извинялся, что так вышло с клубом»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые трудности и был на грани снятия с чемпионата России.

— Жить будет, — сказал Прядкин. — Сейчас есть сценарий, при котором удастся избежать банкротства. Сейчас разговаривали с губернатором, варианты есть. В ближайшие дни состоится видео конференции с участием всех клубов. До конца сезона «Тамбов» доиграет, мы все для этого сделаем, целостность соревнований будет сохранена. Надеемся, что сохранится и клуб. Если не нарушим обязательств перед партнёрами, то со стороны РПЛ переведем порядка 51 миллиона рублей. Какие-то деньги полагаются от ФИФА и УЕФА. А почему так произошло, вопросы лучше задавать руководству клуба. Губернатор области очень извинялся, что так получилось со стадионом, что не выполнили свои обязательства. Он очень хочет сохранить клуб.

Ранее, 4 февраля, Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21.

(Дмитрий Гирин)