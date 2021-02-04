Рабинер рассказал о расизме и ксенофобии по отношению к Роберто Карлосу и «Анжи» на российских стадионах в 2011-12 годах

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер подготовил эксклюзивный материал, посвященный 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым. Автор рассказал о проявлениях расизма и ксенофобии в отношении Роберто Карлоса и других футболистов команды, а также клуба в целом, на ряде российских стадионов в 2011-12 годах.

«11 марта, в день открытия чемпионата России в Санкт-Петербурге, капитаны двух команд, Александр Анюков и Роберто Карлос, поднимали флаг России. Это происходило прямо рядом с виражом «Петровского», откуда между прутьями в сторону бразильца какой-то фанат сунул наполовину очищенный банан. Это попало в объектив камеры фотокорреспондентов. Роберто все хорошо видел, а несколько человек, окружавших расиста, радостно смеялись его выходке. Welcome, как говорится, to Russia.

Когда я спросил игрока об этой ситуации больше месяца спустя, он был эмоционален, но соблазну обрушиться на Россию в целом не поддался:

— Дело не в стране и не в городе. Во времена игры за «Реал» я и в Барселоне, и в Сарагосе испытывал на себе расистские выпады. Тем не менее играл же я в Испании, и сколько лет! Поэтому «Зенит» не виню. В любом городе может найтись дурак, который хочет таким вот извращенным способом попасть в объективы телекамер и своеобразно прославиться. Случившееся плохо не столько для меня, сколько для клуба, болельщики которого позволяют себе такое, а также для российского футбола в целом. Хотя бы потому, что матч «Зенит» — «Анжи» показывали в Бразилии в прямом эфире. Сейчас на нашу страну транслируют практически все игры «Анжи»!

В июне 2011-го возникла ситуация еще хуже — теперь в Самаре. На этот раз в Роберто Карлоса, находившегося на поле, на 89-й минуте и вовсе метнули с трибуны банан. Он в знак протеста снял капитанскую повязку и ушел с поля. Бразильца успокаивала вся команда.

Будь он менее позитивным человеком — после расистского рецидива наверняка уехал бы из страны, и это создало бы серьезные проблемы имиджу России, тогда уже получившей право проводить ЧМ-2018. Но на такие жесткие демарши бразилец идти не стал.

19 марта следующего года после окончания матча «Локомотив» — «Анжи» банан прилетит уже не с фанатской трибуны, а из VIP-ложи (!) черкизовской арены — в центрального защитника махачкалинцев конголезца Кристофера Самбы, который швырнет фрукт обратно. Этот эпизод не попадет в телетрансляцию, но и стоявшие рядом болельщики в эфире «Радио Спорт», и сам футболист, и его клуб это подтвердят. Самое позорное в этой истории — категорическое отрицание расистского проявления тогдашним президентом «Локо» Ольгой Смородской: «Такого не было и быть не могло».

Роберто Карлос. Фото Никита Успенский

Гендиректор «Анжи» первого керимовского года Герман Чистяков возмущается:

— В «Локомотиве» еще и нам самим приписывали эту провокацию! Чтобы игроки могли насколько возможно легко пережить и переварить настолько противные моменты, в клубе должна быть такая атмосфера, чтобы футболисты чувствовали себя едиными, дружными и защищенными. У нас так и было. Как и в случае с Юрой Жирковым и сборной.

Жирков подвергся хоровым нападкам фанатов в Москве в августе 2011-го на матче сборных России и Сербии. Всякий раз, когда новичок «Анжи» получал мяч, с трибун «Лужников» раздавался нестерпимый многотысячный гул вперемешку с матом. Вряд ли недавний игрок «Челси» ожидал такой встречи на родине.

Степень враждебности, которую московское, да и питерское фанатское движение испытывало к «Анжи», на сборной проявилась во всей «красе». В таком отношении была смесь фанатской ксенофобии и неприязни к богатству клуба-нувориша. Притом что матчи сборной точно были не местом для таких проявлений, тем более что Жирков многолетней игрой за нее не дал повода для подобной реакции публики. При этом ответ команды получился достойным — второй тайм она сыграла и выиграла для Жиркова, а потом все игроки вышли к журналистам, чтобы его поддержать и защитить.

В абсолютном потрясении находился главный тренер национальной команды Дик Адвокат, который ничего не мог понять. В нашем интервью спустя пару дней мы на время поменялись ролями: он спрашивал, а мне пришлось рассказывать голландцу про убийство фаната Егора Свиридова выходцами с Северного Кавказа, декабрьские беспорядки 2010 года на Манежной площади, тесную связь футбольных фанатов и националистических движений, фан-бойкот матчей с участием кавказских клубов.

С каждым новым фактом у Адвоката все выше поднимались брови, и он говорил: «Я ничего этого не знал!» Он был не в курсе даже насчет негласного разделения команд на кавказские и прочие. Про особое отношение некоторых фанатов к «Тереку» еще слышал, к «Анжи» — вообще ни слова. И думалось, что руководство РФС не имело права держать главного тренера в информационном вакууме.

— В раздевалке вся команда говорила не о том, что было на поле, а о творившемся вокруг Жиркова! — восклицал Адвокат. — Парню 27 лет, он прекрасный футболист и еще много сезонов способен приносить пользу российской сборной. Очень надеюсь, что это произошло в первый и последний раз.

В августе 2012-го тема получит продолжение, когда на московском отборочном матче Лиги Европы «Анжи» — АЗ значительная часть публики, все те же фанаты московских клубов, станут яро поддерживать гостей. Махачкалинцев это не смутило, они выиграли — 1:0, разгромив голландцев в Алкмаре — 5:0. А на первом домашнем матче в группе, против швейцарского «Янг Бойз», клуб каким-то образом удалось не допустить проникновения на стадион «пятой колонны», — написал Рабинер.

Полностью первая часть суперэксклюзива «СЭ» об истории «Анжи» Сулеймана Керимова