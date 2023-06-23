Кирьяков назвал футболиста РПЛ с самым сильным ударом

Бывший нападающий немецкого «Гамбурга» Сергей Кирьяков, ныне тренирующий «Ленинградец», назвал футболиста с самым сильным ударом в РПЛ.

«Кто запомнился сильными ударами с дальней дистанции в Российской премьер-лиге? Вот это сложный вопрос. Первый на ум приходит Фомин из «Динамо». Может хорошо зарядить издалека. Можно ли с Колодиным сравнить? Нет, у того пушка страшная. Кстати, в российском футболе все меньше и меньше игроков остается, кто бьет сильно и с разных дистанций. В мое время сумасшедший удар был у Юрия Никифорова. Теперь можно только с натяжкой называть. Кроме Фомина больше никто в голову не приходит», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

В минувшем сезоне 26-летний Фомин провел за «Динамо» 38 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.