Кирилл Новиков: «Глобальных изменений в «Динамо» не будет»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о потенциальном усилении команды.

«Глобальных изменений не будет, — сказал Новиков в эфире «Матч ТВ». — Мы хотим игроков, которые способны усилить нашу игру. Переговоры ведутся они идут тяжело. С хорошими игроками никто не хочет расставаться. Усиление нам нужно. Мы на него рассчитываем».

«Динамо» в трех турах Тинькофф чемпионата России набрало семь очков и занимает второе место. Команда пока не пропустила ни одного мяча.