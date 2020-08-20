Кирилл Новиков: «Глобальных изменений в «Динамо» не будет»
21:27
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о потенциальном усилении команды.
«Глобальных изменений не будет, — сказал Новиков в эфире «Матч ТВ». — Мы хотим игроков, которые способны усилить нашу игру. Переговоры ведутся они идут тяжело. С хорошими игроками никто не хочет расставаться. Усиление нам нужно. Мы на него рассчитываем».
«Динамо» в трех турах Тинькофф чемпионата России набрало семь очков и занимает второе место. Команда пока не пропустила ни одного мяча.
Опрос
проголосовало: 34305Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?