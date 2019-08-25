Кержаков и Дзюба встретились на теннисном корте. Фото

Старший тренер юношеской сборной России, бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков опубликовал новое фото в своем Instagram с нападающим сине-бело голубых Артемом Дзюбой.

Кержаков и Дзюба встретились на теннисном корте.

«Дзюба подрос», — подписал фото Кержаков.

36-летний Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год.