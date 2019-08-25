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Кержаков и Дзюба встретились на теннисном корте. На фото Александр встал на носки — и все равно не достал до Артема

16:35
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Старший тренер юношеской сборной России, бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков опубликовал новое фото в своем Instagram с нападающим сине-бело голубых Артемом Дзюбой.

Кержаков и Дзюба встретились на теннисном корте.

«Дзюба подрос», — подписал фото Кержаков.

36-летний Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год.

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