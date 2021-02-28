Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о работе с защитником Ильей Самошниковым, который в январе 2020-го перешел в «Рубин».

— Почему Самошников в «Шиннике» не сразу заиграл?

— Травмочки мешали. Так-то сомнений в Илье не возникало. Как фланговый защитник он очень хорош. Выносливый, скоростной, техничный. Великолепно бросает ауты. Если находится в последней трети поля, может спокойно докинуть мяч аж до дальней штанги.

— Ого!

— Благодаря таким умельцам значительно расширяется атакующий потенциал команды. Чем ближе ворота соперника, тем Самошников опаснее. Каждый выброс из аута способен превратить в угловой.

— Природный талант?

— Да. Плюс сильные мышцы спины. Вы Артема Яшкина помните?

— В 90-е играл за «Шинник» и «Уралан», потом Лобановский в киевское «Динамо» позвал.

— Совершенно верно. Вот Артем тоже далеко-далеко мяч из аута бросал. Росточка такого же, как Самошников, только физически помощнее — в юности занимался акробатикой.

(Александр Кружков)

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