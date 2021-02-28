«Каждый аут способен превратить в угловой». Побегалов — о редком даре защитника «Рубина»
Экс-главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о работе с защитником Ильей Самошниковым, который в январе 2020-го перешел в «Рубин».
— Почему Самошников в «Шиннике» не сразу заиграл?
— Травмочки мешали. Так-то сомнений в Илье не возникало. Как фланговый защитник он очень хорош. Выносливый, скоростной, техничный. Великолепно бросает ауты. Если находится в последней трети поля, может спокойно докинуть мяч аж до дальней штанги.
— Ого!
— Благодаря таким умельцам значительно расширяется атакующий потенциал команды. Чем ближе ворота соперника, тем Самошников опаснее. Каждый выброс из аута способен превратить в угловой.
— Природный талант?
— Да. Плюс сильные мышцы спины. Вы Артема Яшкина помните?
— В 90-е играл за «Шинник» и «Уралан», потом Лобановский в киевское «Динамо» позвал.
— Совершенно верно. Вот Артем тоже далеко-далеко мяч из аута бросал. Росточка такого же, как Самошников, только физически помощнее — в юности занимался акробатикой.
(Александр Кружков)
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