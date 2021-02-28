Федун рад возвращению Промеса в состав «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от первого матча нападающего Квинси Промеса после возвращения в московскую команду.
«Очень рады, что вернулся Промес. Увидим сегодня, что он покажет», — сказал Федун.
Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» 24 февраля. 29-летний голландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Сегодня, 28 февраля он появится в стартовом составе в матче «Спартака» против «Рубина» в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.
(Артем Калинин)
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