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Федун рад возвращению Промеса в состав «Спартака»

13:36
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от первого матча нападающего Квинси Промеса после возвращения в московскую команду.

«Очень рады, что вернулся Промес. Увидим сегодня, что он покажет», — сказал Федун.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» 24 февраля. 29-летний голландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Сегодня, 28 февраля он появится в стартовом составе в матче «Спартака» против «Рубина» в рамках 20-го тура Тинькофф РПЛ.

(Артем Калинин)

Спартак — Рубин

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