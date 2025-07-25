Каманцев объяснил, почему Казарцев не получил назначения на 2-й тур РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что арбитр Василий Казарцев не получил назначения на матчи 2-го тура РПЛ в том числе из-за ажиотажа вокруг встречи «Спартака» и махачкалинского «Динамо» (1:0) в первом туре.

Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.

«Мы приняли решение дать ему паузу, учитывая сложность матча и давление на арбитра, — приводит РИА Новости слова Каманцева. — Качество его работы также было учтено».

Ранее Каманцев назвал работу Казарцева неидеальной. По его словам, арбитр допустил довольно много ошибок, но действовал верно в ключевых эпизодах.

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