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Судьи 8-го тура РПЛ: Танашев назначен на игру ЦСКА — Рубин, Новиков — на матч Зенит — Локомотив

Судейство

Судья Танашев назначен на матч ЦСКА — «Рубин», Новиков — на игру «Зенит» — «Локомотив»

Павел Лопатко
Инал Танашев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначениях арбитров на матчи 8-го тура РПЛ.

Главным судьей матча ЦСКА — «Рубин» назначен Инал Танашев, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» рассудит Никита Новиков.

На игре «Спартак» — «Ростов» будет работать Иван Абросимов.

11 сентября (пятница)

«Крылья Советов» — «Родина»: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.

12 сентября (суббота)

«Факел» — «Балтика»: судья — Михаил Плиско. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Алексей Ермилов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гончар.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Никита Новиков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» (Москва) — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Болотенков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Алексей Резников.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Французов.

13 сентября (воскресенье)

«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Петров; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Ростов»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Владимир Казьменко.

Источник: РФС
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«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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