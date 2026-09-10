Судья Танашев назначен на матч ЦСКА — «Рубин», Новиков — на игру «Зенит» — «Локомотив»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначениях арбитров на матчи 8-го тура РПЛ.
Главным судьей матча ЦСКА — «Рубин» назначен Инал Танашев, матч между «Зенитом» и «Локомотивом» рассудит Никита Новиков.
На игре «Спартак» — «Ростов» будет работать Иван Абросимов.
11 сентября (пятница)
«Крылья Советов» — «Родина»: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.
12 сентября (суббота)
«Факел» — «Балтика»: судья — Михаил Плиско. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Алексей Ермилов; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гончар.
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Никита Новиков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» (Москва) — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Андрей Болотенков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Алексей Резников.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Французов.
13 сентября (воскресенье)
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Денис Петров; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Ростов»: судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Краснодар» — «Акрон»: судья — Василий Казарцев. Помощники судьи — Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Владимир Казьменко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0