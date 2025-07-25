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Судейство

25 июля 2025, 19:55

ЭСК поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»

Руслан Минаев
Василий Казарцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Заседание ЭСК прошло 23 июля, члены комиссии рассмотрели обращения красно-белых (по четырем эпизодам из пяти заявленных) и махачкалинцев (по одному).

Как сообщает сайт РФС, ЭСК поддержала Казарцева и приняла следующие решения:

— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 7-й минуте после того, как защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выбил мяч и наступил на ногу полузащитника «Спартака» Наиля Умярова

— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 25-й минуте после того, как Аззи сыграл рукой после толчка со спины от защитника «Спартака» Рикарду Мангашем

— судья правильно отменил гол защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 45+7-й минуте после того, как другой защитник красно-белых Даниил Денисов заблокировал вратаря «Динамо» Тимура Магомедова

— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей и не удалил защитника «Динамо» Идара Шумахова на 51-й минуте после того, как нападающий «Спартака» Маркиньос в борьбе с ним сыграл рукой в прыжке (за это форвард получил предупреждение)

— судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил Аззи на 53-й минуте после того, как защитник «Динамо» в опасной манере нарушил правила против Мангаша

ЭСК вынесла единогласные решения по четырем эпизодам, обжалованных «Спартаком». В моменте со второй желтой карточкой Аззи, по которому обратилось «Динамо», решение комиссии принято большинством голосов.

«Спартак» после матча также обжаловал пятый эпизод — с невынесением второго предупреждения в игре Аззи на 44-й минуте за фол на полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Этот момент оценили в Департаменте судейства и инспектирования РФС. По мнению ДСИ, в этой ситуации Казарцев ошибся, что следует из видеообзора департамента.

В матче стартового тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в Москве в субботу, 19 июля, Казарцев отменил четыре взятия ворот гостей. В трех других случаях, помимо эпизода с мячом Литвинова, было зафиксировано положение «вне игры». Аззи получил первое предупреждение на 21-й минуте.

Василий Казарцев и&nbsp;Мохамед Аззи.Казарцев впервые за три года попал на «Спартак». Отменил четыре гола и не поставил два (или даже три!) пенальти

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: РФС
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РПЛ
РФС
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Краснодар

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П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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