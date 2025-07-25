ЭСК поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»
Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Заседание ЭСК прошло 23 июля, члены комиссии рассмотрели обращения красно-белых (по четырем эпизодам из пяти заявленных) и махачкалинцев (по одному).
Как сообщает сайт РФС, ЭСК поддержала Казарцева и приняла следующие решения:
— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 7-й минуте после того, как защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выбил мяч и наступил на ногу полузащитника «Спартака» Наиля Умярова
— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 25-й минуте после того, как Аззи сыграл рукой после толчка со спины от защитника «Спартака» Рикарду Мангашем
— судья правильно отменил гол защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 45+7-й минуте после того, как другой защитник красно-белых Даниил Денисов заблокировал вратаря «Динамо» Тимура Магомедова
— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей и не удалил защитника «Динамо» Идара Шумахова на 51-й минуте после того, как нападающий «Спартака» Маркиньос в борьбе с ним сыграл рукой в прыжке (за это форвард получил предупреждение)
— судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил Аззи на 53-й минуте после того, как защитник «Динамо» в опасной манере нарушил правила против Мангаша
ЭСК вынесла единогласные решения по четырем эпизодам, обжалованных «Спартаком». В моменте со второй желтой карточкой Аззи, по которому обратилось «Динамо», решение комиссии принято большинством голосов.
«Спартак» после матча также обжаловал пятый эпизод — с невынесением второго предупреждения в игре Аззи на 44-й минуте за фол на полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Этот момент оценили в Департаменте судейства и инспектирования РФС. По мнению ДСИ, в этой ситуации Казарцев ошибся, что следует из видеообзора департамента.
В матче стартового тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в Москве в субботу, 19 июля, Казарцев отменил четыре взятия ворот гостей. В трех других случаях, помимо эпизода с мячом Литвинова, было зафиксировано положение «вне игры». Аззи получил первое предупреждение на 21-й минуте.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0