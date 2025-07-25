ЭСК поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (Махачкала). Заседание ЭСК прошло 23 июля, члены комиссии рассмотрели обращения красно-белых (по четырем эпизодам из пяти заявленных) и махачкалинцев (по одному).

Как сообщает сайт РФС, ЭСК поддержала Казарцева и приняла следующие решения:

— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 7-й минуте после того, как защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выбил мяч и наступил на ногу полузащитника «Спартака» Наиля Умярова

— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей на 25-й минуте после того, как Аззи сыграл рукой после толчка со спины от защитника «Спартака» Рикарду Мангашем

— судья правильно отменил гол защитника «Спартака» Руслана Литвинова на 45+7-й минуте после того, как другой защитник красно-белых Даниил Денисов заблокировал вратаря «Динамо» Тимура Магомедова

— судья правильно не назначил пенальти в ворота гостей и не удалил защитника «Динамо» Идара Шумахова на 51-й минуте после того, как нападающий «Спартака» Маркиньос в борьбе с ним сыграл рукой в прыжке (за это форвард получил предупреждение)

— судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил Аззи на 53-й минуте после того, как защитник «Динамо» в опасной манере нарушил правила против Мангаша

ЭСК вынесла единогласные решения по четырем эпизодам, обжалованных «Спартаком». В моменте со второй желтой карточкой Аззи, по которому обратилось «Динамо», решение комиссии принято большинством голосов.

«Спартак» после матча также обжаловал пятый эпизод — с невынесением второго предупреждения в игре Аззи на 44-й минуте за фол на полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Этот момент оценили в Департаменте судейства и инспектирования РФС. По мнению ДСИ, в этой ситуации Казарцев ошибся, что следует из видеообзора департамента.

В матче стартового тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» в Москве в субботу, 19 июля, Казарцев отменил четыре взятия ворот гостей. В трех других случаях, помимо эпизода с мячом Литвинова, было зафиксировано положение «вне игры». Аззи получил первое предупреждение на 21-й минуте.

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