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Судейство

25 июля 2025, 21:00

Каманцев заявил, что Казарцев судил в матче «Спартак» — «Динамо» Мх неидеально

Арбитр Василий Казарцев (справа) в матче «Спартак» — «Динамо» Мх (1:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что судья Василий Казарцев в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0) допустил довольно много ошибок, но действовал верно в ключевых эпизодах.

Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев.

Василий Казарцев и&nbsp;Мохамед Аззи.Казарцев впервые за три года попал на «Спартак». Отменил четыре гола и не поставил два (или даже три!) пенальти

«Его решения в этих непростых моментах не были ошибочными, — приводит РИА Новости слова Каманцева. — Но это не значит, что у него не было ошибок. Он их допускал в целом ряде менее значительных моментов, которые не рассматриваются на ЭСК. В этом и была уникальность матча в плане судейства: целая серия моментов, в которых судья не ошибался, принимая решение не в пользу «Спартака». Плюс моменты, в которых он ошибся, также принимая решение не в пользу московской команды».

«Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС по пяти эпизодам. Она признала верными четыре решения Казарцева, которые обжаловали красно-белые, еще один момент комиссия не рассматривала.

«По количеству моментов с решениями не в пользу москвичей можно сказать, что статистика судейских решений стала в этой игре аномальной, — сказал Каманцев. — Также арбитр не всегда был последователен, это тоже повлияло на восприятие его работы. Вопросов по ключевым решениям не было, судья хорошо отработал эти непростые эпизоды. А вот в моментах, на которые ВАР повлиять не мог, были ошибки, и в этой части нас работа судьи не устроила»

Каманцев подчеркнул исключительную сложность матча.

«Не оправдывая судью и его ошибки, подчеркну, что ход матча был крайне необычным и тяжелым для работы судьи: шесть ключевых решений против одной команды, каждое из которых было в итоге объективным и обоснованным. Уникальный случай. Понимаю, что у тренера или руководителя клуба, особенно на эмоциях, такая статистика вызывает вопросы, как и у болельщиков. Также понимаю, что ситуацию усугубили допущенные арбитром ошибки в других эпизодах», — добавил председатель судейского комитета РФС.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
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Источник: РИА Новости
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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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 2
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 3 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
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