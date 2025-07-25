Каманцев заявил, что Казарцев судил в матче «Спартак» — «Динамо» Мх неидеально

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что судья Василий Казарцев в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0) допустил довольно много ошибок, но действовал верно в ключевых эпизодах.

Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев.

«Его решения в этих непростых моментах не были ошибочными, — приводит РИА Новости слова Каманцева. — Но это не значит, что у него не было ошибок. Он их допускал в целом ряде менее значительных моментов, которые не рассматриваются на ЭСК. В этом и была уникальность матча в плане судейства: целая серия моментов, в которых судья не ошибался, принимая решение не в пользу «Спартака». Плюс моменты, в которых он ошибся, также принимая решение не в пользу московской команды».

«Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС по пяти эпизодам. Она признала верными четыре решения Казарцева, которые обжаловали красно-белые, еще один момент комиссия не рассматривала.

«По количеству моментов с решениями не в пользу москвичей можно сказать, что статистика судейских решений стала в этой игре аномальной, — сказал Каманцев. — Также арбитр не всегда был последователен, это тоже повлияло на восприятие его работы. Вопросов по ключевым решениям не было, судья хорошо отработал эти непростые эпизоды. А вот в моментах, на которые ВАР повлиять не мог, были ошибки, и в этой части нас работа судьи не устроила»

Каманцев подчеркнул исключительную сложность матча.

«Не оправдывая судью и его ошибки, подчеркну, что ход матча был крайне необычным и тяжелым для работы судьи: шесть ключевых решений против одной команды, каждое из которых было в итоге объективным и обоснованным. Уникальный случай. Понимаю, что у тренера или руководителя клуба, особенно на эмоциях, такая статистика вызывает вопросы, как и у болельщиков. Также понимаю, что ситуацию усугубили допущенные арбитром ошибки в других эпизодах», — добавил председатель судейского комитета РФС.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.