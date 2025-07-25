Каманцев заявил, что Казарцев судил в матче «Спартак» — «Динамо» Мх неидеально
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что судья Василий Казарцев в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0) допустил довольно много ошибок, но действовал верно в ключевых эпизодах.
Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев.
«Его решения в этих непростых моментах не были ошибочными, — приводит РИА Новости слова Каманцева. — Но это не значит, что у него не было ошибок. Он их допускал в целом ряде менее значительных моментов, которые не рассматриваются на ЭСК. В этом и была уникальность матча в плане судейства: целая серия моментов, в которых судья не ошибался, принимая решение не в пользу «Спартака». Плюс моменты, в которых он ошибся, также принимая решение не в пользу московской команды».
«Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС по пяти эпизодам. Она признала верными четыре решения Казарцева, которые обжаловали красно-белые, еще один момент комиссия не рассматривала.
«По количеству моментов с решениями не в пользу москвичей можно сказать, что статистика судейских решений стала в этой игре аномальной, — сказал Каманцев. — Также арбитр не всегда был последователен, это тоже повлияло на восприятие его работы. Вопросов по ключевым решениям не было, судья хорошо отработал эти непростые эпизоды. А вот в моментах, на которые ВАР повлиять не мог, были ошибки, и в этой части нас работа судьи не устроила»
Каманцев подчеркнул исключительную сложность матча.
«Не оправдывая судью и его ошибки, подчеркну, что ход матча был крайне необычным и тяжелым для работы судьи: шесть ключевых решений против одной команды, каждое из которых было в итоге объективным и обоснованным. Уникальный случай. Понимаю, что у тренера или руководителя клуба, особенно на эмоциях, такая статистика вызывает вопросы, как и у болельщиков. Также понимаю, что ситуацию усугубили допущенные арбитром ошибки в других эпизодах», — добавил председатель судейского комитета РФС.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0