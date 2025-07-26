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Судейство

Титов назвал катастрофой работу арбитров в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Судейство в предыдущем туре — катастрофа. Но оправдали. Я в это оправдание не поверил — все-таки я в футбол играл. Поэтому я понимаю. Но нам говорят, что пять из пяти моментов — нормальные решения», — сказал Титов «СЭ».

Судья Василий Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.

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Егор Титов
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
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 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
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23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
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