Титов назвал катастрофой работу арбитров в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Судейство в предыдущем туре — катастрофа. Но оправдали. Я в это оправдание не поверил — все-таки я в футбол играл. Поэтому я понимаю. Но нам говорят, что пять из пяти моментов — нормальные решения», — сказал Титов «СЭ».

Судья Василий Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.