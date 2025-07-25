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25 июля 2025, 20:35

Судьи исказили протокол матча «Динамо» и «Балтика», но никак не наказаны

Александр Бобров
Шеф-редактор

В протоколе матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» (1:1) значится, что динамовец Даниил Фомин на 31-й минуте наказан судьей за грубую игру желтой карточкой. ВАР-вмешательства при этом, как указано в документе, не случилось.

На самом деле это не так. Видеоарбитр Кирилл Левников вмешался. И впервые в этом чемпионате первоначальное решение рефери было исправлено. Это сегодня подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС, опубликовав видеоразбор некоторых моментов тура.

Выходит, в протоколе содержится ложная информация. Как такое может быть и почему никто из судей, входивших в бригаду той игры, не наказан?

В дисциплинарном кодексе судьи и инспектора, опубликованном на сайте РФС, говорится, что «фальсификация протокола матча путем умышленного внесения в него заведомо недостоверных сведений или умышленного невнесения сведений» влечет «отстранение до конца сезона или исключение из списка».

Некачественное оформление протокола наказывается предупреждением или снижением на срок от двух до восьми туров, если нарушение допущено впервые. За повторным следует снижение назначений на срок от восьми туров до конца сезона или отстранение от судейства на срок от двух до восьми туров.

Судьей матча был Ян Бобровский, резервным (возможно, протокол заполнил он) — Иван Сараев. Во 2-м туре чемпионата Бобровскому доверили роль ВАР в игре «Сочи» — «Акрон», а Сараев снова назначен резервным — в матче «Оренбург» — «Динамо» Мх. Выходит, их вообще не наказали? Или только предупредили?

Кстати, данные в протоколе до сих пор не исправлены.

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 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
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