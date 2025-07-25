Полузащитник «Краснодара» Ндука перешел в «Алашкерт»

Полузащитник Давид Ндука перешел из «Краснодара» в «Алашкерт», сообщает пресс-служба «быков».

Ндука сыграл 1 матч за основную команду и 33 игры за «Краснодар-2».

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.