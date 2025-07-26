«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «СЭ» поделился мнением о поддержке ЭСК РФС спорных решений арбитра Василия Казарцева по итогам матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

«Я не согласен с решением. Наверное, можно было предположить, что оно таким и будет. Но, на мой взгляд, из видео, которые видела вся страна, очевидно, что и в моменте с Умяровым, Наиль, мне кажется, был первым на мяче, поставил ногу, а потом ему прилетело. И когда игрок махачкалинского «Динамо» играл в рукой в штрафной, Мангаш ему не помогал. В другом эпизоде было видно, что вратарь врезался в своего защитника, а не в Денисова. Поэтому мне по-прежнему кажется, что решения судьи были несправедливыми. Но что есть, то есть. Работаем и играем дальше», — сказал Малышев.

Казарцев при помощи ассистентов и ВАР отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Балтикой». Матч пройдет сегодня, 26 июля в Москве и начнется в 15:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.