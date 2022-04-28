Кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы Газизова по выплатам от «Спартака»

Кассационный суд Самары не удовлетворил жалобу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова к футбольному клубу.

«Решение Верховного суда Башкортостана оставили в силе. Газизову в удовлетворении его жалобы отказано», — приводит слова представителя «Спартака» Елены Чачуа ТАСС.

Напомним, 11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда — общая сумма составляет почти 400 миллионов рублей. Ранее сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам поданы апелляционные жалобы.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака». 11 января Газизов подал обращение в кассационный суд для обжалования решения.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.