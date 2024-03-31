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Сегодня, 14:28

Каштанов заявил, что игроки «Урала» должны сами себя мотивировать

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов считает, что футболисты должны самостоятельно мотивировать себя на хорошие выступления.

«Как Гончаренко нас мотивирует? Да дело не в Викторе Михайловиче! Почему он нас должен мотивировать?! Мы сами себя должны настроить. Мы получаем зарплату. Клуб нам платит вовремя деньги. Мы должны биться за клуб, за историю «Урала», за болельщиков», — цитирует Каштанова Sport24.

«Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ. После ничьей екатеринбуржцы с 20 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Урал
Алексей Каштанов
Виктор Гончаренко
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РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 17 1 5
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