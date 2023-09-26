Карвальо, Одиа и Обиора могут принять участие в ретроматче между «Локомотивом» и ЦСКА

Как стало известно «СЭ», экс-футболисты ЦСКА Даниэл Карвальо, Иржи Ярошик, Элвир Рахимич и Чиди Одиа могут стать участниками матча Лиги легенд между «Локомотивом» и армейцами, который РФС планирует провести в ноябре.

Также участие в игре могут принять экс-футболисты «Локомотива» Джеймс Обиора, Баба Адаму и Даме Н'Дойе.