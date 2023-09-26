Бабич и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии

Сборная Сербии объявила состав на октябрьские матчи отбора Евро-2024.

Состав опубликован на официальном аккаунте Сербского футбольного союза в Twitter.

В число 34 футболистов, которых могут вызвать в национальную команду, попали защитник «Спартака» Срджан Бабич и защитник «Зенита» Страхиня Эракович.

Сборная Сербии сыграет против Венгрии (14 октября) и Черногории (17 октября). После 5 матчей сербы с 10 очками занимают второе место в группе G.