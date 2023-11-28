Карраскаль рассказал, что поддерживает контакт с игроками ЦСКА

25-летний колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, с кем продолжает общаться из ЦСКА после ухода из армейской команды.

«Я по-прежнему поддерживаю контакт с игроками ЦСКА. У меня много товарищей как среди русских футболистов, так среди иностранцев: Роша, Мендес, Чалов и тд. Они хорошие ребята. Рад знакомству с ними», — приводит слова Карраскаля Metaratings.ru.

25-летний Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел 12 матчей за динамовцев во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.