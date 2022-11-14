Карпин заявил, что готов совмещать тренерские посты еще года три

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как долго еще сможет совмещать эти два поста.

— Не понял фразу Романцева о том, что вы оказались не в той позиции, в которой должны были оказаться в решающий момент.

— Наоборот, он сказал, что, когда я забивал гол Франции, я оказался там, где нужно было.

— У него была фраза: «Хочется иногда все бросить и уйти в тайгу». Где ваша тайга?

— Моя тайга дома. С женой, но без детей.

— Вы сказали, что вам иногда приходит мысль все бросить. Сколько вы еще лет себе отводите непрерывной тренерской работы?

— Смотря какая интенсивность этой работы. Одно дело только «Ростов» или только сборная.

— А если такая сохранится?

— Интенсивность интенсивности рознь. Честно, пока с Дашей разговаривал, года три могу. Опять же, пройдет полгода, месяц, произойдет как с футболом: «Все, я не хочу о футболе слышать». Не хочу как Юрий Павлович в 75 продолжать. Надеюсь, такого точно не случится. Нужно в этом возрасте дома сидеть, внуков воспитывать.

— Вы говорили, что и тренером не будете.

— Я же не утверждаю. Я только что сказал, что на данный момент думаю так. Все может измениться. Через год могу сказать, что о футболе слышать не хочу. Пройдет месяц и снова захочу. Это нормально, эмоции.