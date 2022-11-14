Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:24

Карпин заявил, что готов совмещать тренерские посты еще года три

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как долго еще сможет совмещать эти два поста.

— Не понял фразу Романцева о том, что вы оказались не в той позиции, в которой должны были оказаться в решающий момент.

— Наоборот, он сказал, что, когда я забивал гол Франции, я оказался там, где нужно было.

— У него была фраза: «Хочется иногда все бросить и уйти в тайгу». Где ваша тайга?

— Моя тайга дома. С женой, но без детей.

— Вы сказали, что вам иногда приходит мысль все бросить. Сколько вы еще лет себе отводите непрерывной тренерской работы?

— Смотря какая интенсивность этой работы. Одно дело только «Ростов» или только сборная.

— А если такая сохранится?

— Интенсивность интенсивности рознь. Честно, пока с Дашей разговаривал, года три могу. Опять же, пройдет полгода, месяц, произойдет как с футболом: «Все, я не хочу о футболе слышать». Не хочу как Юрий Павлович в 75 продолжать. Надеюсь, такого точно не случится. Нужно в этом возрасте дома сидеть, внуков воспитывать.

— Вы говорили, что и тренером не будете.

— Я же не утверждаю. Я только что сказал, что на данный момент думаю так. Все может измениться. Через год могу сказать, что о футболе слышать не хочу. Пройдет месяц и снова захочу. Это нормально, эмоции.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Чернов назвал Пруцева красавчиком после гола в дерби

Чернов уверен, что «Спартак» сможет отыграть отставание от «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости