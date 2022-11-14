Защитник «Спартака» Чернов назвал Пруцева красавчиком после гола в дерби

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о дебютном голе полузащитника Данила Пруцева за красно-белых. Пруцев забил победный гол в ворота «Локомотива» в 17-м туре РПЛ (2:1).

«Конечно, поздравили. Пруц на всех тренировках забивает, а в игре не получалось. Думаю, коридорчик ему сделаем. Красавчик, вполне заслуженно получил игрока матча», — приводит слова Чернова Sport24.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.