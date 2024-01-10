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Сегодня, 19:26

Канищев: «Ахметов в «Зените» будет протирать лавку»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита», а ныне президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев объяснил, почему сине-бело-голубые не могут отказаться от покупки дорогостоящих легионеров.

«Согласитесь, когда тебе выделяют большие деньги на покупку трех-четырех новых футболистов каждые полгода, это хороший бизнес. Если с каждой сделки, исчисляемой миллионами евро, ты имеешь маржу. В то же время кого сейчас из российского чемпионата можно взять в «Зенит», чтобы игрок соответствовал уровню притязаний клуба? Вот они взяли Ахметова и взяли трех бразильцев. Ахметов будет протирать в «Зените» лавку. Он то ли недалекий человек, то ли ему дали такую зарплату, какая компенсирует все моральные издержки пребывания на скамейке запасных. Я не представляю, где он будет играть. Тем не менее в «Зенит» идут, потому что деньги сейчас решают все, таков мир», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

«Зенит» приобрел Ильзата Ахметова у «Краснодара» за 100 миллионов рублей. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на год.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков после 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-ahmetov-v-zenite-budet-protirat-lavku/
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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