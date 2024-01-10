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Сегодня, 19:00

Угаров: «С засильем бразильцев «Зенит» идет по стопам «Шахтера»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что думает о большом количестве бразильцев в петербургском клубе.

«Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев?» — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Также он высказался о словах экс-форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который назвал «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро.

«Это было, когда его убрали из команды. Поэтому он так говорил. А то, что сейчас засилье бразильцев... Наверное, «Зенит» идет по стопам донецкого «Шахтера». Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?» — добавил Угаров.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата России является «Краснодар», в активе которого 38 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-s-zasil-em-brazil-tsev-zenit-idet-po-stopam-shahtera/
Футбол
ФК Зенит
Денис Угаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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