Канчельскис: «Видно, какой сильный психологический удар оказал на Захаряна срыв трансфера в «Челси»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что срыв перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» стал психологическим ударом для 19-летнего игрока.

«Сейчас видно, какой сильный психологический удар оказал на Арсена Захаряна срыв трансфера в «Челси», — цитирует Sport24 Канчельскиса. — Он должен это пережить, ведь в таких ситуациях любой человек может сломаться. «Динамо» и «Челси» — это небо и земля. Когда сорвался такой трансфер, то человек впал в психологическую яму. Ему сложно, ведь головой он уже находился в Лондоне. Виден спад в игре Арсена, и надо ему в этом помочь. Сейчас в клубе должны быть психологи, которые приведут молодого игрока в порядок. Жизнь продолжается. Захарян должен в первую очередь доказать себе, что возможный переход в «Челси» — это не просто череда слухов. Ну, блин, встань и докажи! Чтобы им всем неповадно было».

В сезоне-2022/23 Захарян провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.