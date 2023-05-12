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Камил Гаджиев видит перспективу в тренерской деятельности Александра Мостового

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент медийного футбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что Александр Мостовой подал документы в тренерскую академию РФС.

«Я не великий специалист в области футбола. Но Мостовой был классным игроком и иногда видит в футболе то, чего не видят другие. Это хорошая предпосылка, чтобы стать большой и заметной фигурой на тренерском поприще. Он просто иногда смотрит на все нестандартным взглядом. Думаю, что Александр на правильном пути, если говорить о его поступлении в тренерскую академию РФС. Иногда его нестандартность помогает команде Fight Nigts, но бывает, что его идеи просто не могут реализоваться в МФЛ, потому что некоторым игрокам не хватает исполнительского мастерства. Одно дело, понимать, что Мостовой объясняет, другое, это исполнить. Это уже сложнее. Я вижу перспективу в тренерской деятельности Александра. Если говорить про нехватку финансов для обучения на тренерское дело, то мне кажется, что тут Мостовой больше шутил», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamil-gadzhiev-vizhu-perspektivu-v-trenerskoi-deyatelnosti-aleksandra-mostovogo-250503/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Камил Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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