Камил Гаджиев видит перспективу в тренерской деятельности Александра Мостового

Президент медийного футбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что Александр Мостовой подал документы в тренерскую академию РФС.

«Я не великий специалист в области футбола. Но Мостовой был классным игроком и иногда видит в футболе то, чего не видят другие. Это хорошая предпосылка, чтобы стать большой и заметной фигурой на тренерском поприще. Он просто иногда смотрит на все нестандартным взглядом. Думаю, что Александр на правильном пути, если говорить о его поступлении в тренерскую академию РФС. Иногда его нестандартность помогает команде Fight Nigts, но бывает, что его идеи просто не могут реализоваться в МФЛ, потому что некоторым игрокам не хватает исполнительского мастерства. Одно дело, понимать, что Мостовой объясняет, другое, это исполнить. Это уже сложнее. Я вижу перспективу в тренерской деятельности Александра. Если говорить про нехватку финансов для обучения на тренерское дело, то мне кажется, что тут Мостовой больше шутил», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Мостовой вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков».