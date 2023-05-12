Агент Дивеева заявил, что переговоры по контракту с ЦСКА непростые

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на информацию о том, что футболист продлил контракт с армейским клубом до 2026 года.

«Надо у источника спросить, откуда они это прочитали. Я занимаюсь этим вопрос и не в курсе ничего такого. Идут непростые переговоры, но они идут. На какой стадии находятся? На средней», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. На счету защитника 128 матчей, 11 голов и четыре результативных передачи. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.