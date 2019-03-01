Как выглядит поле "Арены Химки" прямо сейчас. Фото

Официальный аккаунт "Арены Химки" в Инстаграме опубликовал фотографию газона. Напомним, что 3 и 10 марта на арене свои матчи проведет клуб "Химки" в чемпионате ФНЛ. Однако 10-го числа на стадион могут перенести матч 19-го тура РПЛ между "Динамо" и "Спартаком".

Стадион "Динамо" не сможет принять игру из-за плохого качества поля. Сейчас клуб находится в поиске стадиона для проведения игры.

"Первое фото нашего газона в первый день весны! В новый год, как всегда, с новым полем! В декабре срезали старый верхний слой, под зиму засеяли, к весне вырастили молодую травку! Этот комплекс процедур (реновация) мы выполняем ежегодно, что позволяет нам держать технические характеристики поля на топ уровне", – говорится в сообщении.