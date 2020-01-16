Как Кокорин и Дзюба готовятся к новому сезону в тренажерном зале? Видеобзор второго дня в Катаре от «Зенита»
12:34
«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный второму дню сборов в Катаре. На нем запечатлена утренняя тренировка команды в тренажерном команде.
В числе прочих в тренировке принимали участие нападающие петербургской команды Александр Кокорин и Артем Дзюба.
«Зенит-ТВ» продолжает максимально подробный дневник «Газпром» — тренировочных сборов в Катаре.— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 16, 2020
Полная версия нового выпуска: https://t.co/Xv6zlrhXIL#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/QKfwPkpDjd
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