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Как Кокорин и Дзюба готовятся к новому сезону в тренажерном зале? Видеобзор второго дня в Катаре от «Зенита»

12:34
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«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный второму дню сборов в Катаре. На нем запечатлена утренняя тренировка команды в тренажерном команде.

В числе прочих в тренировке принимали участие нападающие петербургской команды Александр Кокорин и Артем Дзюба.

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