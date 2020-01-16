Как Кокорин и Дзюба готовятся к новому сезону в тренажерном зале? Видеобзор второго дня в Катаре от «Зенита»

«Зенит» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный второму дню сборов в Катаре. На нем запечатлена утренняя тренировка команды в тренажерном команде.

В числе прочих в тренировке принимали участие нападающие петербургской команды Александр Кокорин и Артем Дзюба.