Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе признан лучшим капитаном Буркина-Фасо по всем видам спорта, cообщается в официальном Twiter «Динамо».

33-летний Каборе дебютировал за свою национальную команду 6 октября 2006 года. За этот период он сыграл за сборную Буркина-Фасо 75 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 голевых передач.

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