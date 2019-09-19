Каборе признан лучшим капитаном Буркина-Фасо по всем видам спорта
12:36
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе признан лучшим капитаном Буркина-Фасо по всем видам спорта, cообщается в официальном Twiter «Динамо».
33-летний Каборе дебютировал за свою национальную команду 6 октября 2006 года. За этот период он сыграл за сборную Буркина-Фасо 75 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 6 голевых передач.
??Шарль Каборе с призом лучшему капитану Буркина-Фасо по всем видам спорта ??#ДинамоМосква #твоякоманДа #Каборе pic.twitter.com/ptSJnKqAs0— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 19, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 3386Все опросы
Кто забил лучший гол 9-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...