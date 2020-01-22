Источник: «Вест Хэм» сохраняет интерес к Чалову

«Вест Хэм» хочет приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает Hammers.News, ссылаясь на информацию ExWHUemployee.

Сообщается, что «молотобойцы» уже хотели приобрести игрока летом прошлого года. Указано, что клуб попытается договорится о трансфере до закрытия зимнего трансферного окна.

При этом ранее появилась информация, что россиянином интересуется «Челси». Британские СМИ сообщали, что в нем клуб видит замену для Оливье Жиру. Также была информация об интересе «Брайтона».

21-летний россиянин в текущем сезоне провел 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил шесть мячей.