Источник: в «Локомотиве» будет работать легенда «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хосе Мария Бакеро получит работу в «Локомотиве», сообщил в своем Telegram комментатор Нобель Арустамян.

«В ближайшее время в клубе появится новый функционер — Хосе Мария Бакеро, легенда «Барселоны», один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию «Барселоны», а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт. Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии Локомотива и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву.

Плюс уже несколько месяцев как у «Локо» появился новый шеф-скаут в Европе — итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для «Локомотива». Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк — они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в «Локомотиве» по приглашению Кикнадзе в прошлом году. Именно Червелатти инициировал и сейчас занимается переговорами с клубом СПАЛ, где играет Аркадиуш Реци. Червелатти ведет переговоры, но пока безуспешно, так как до сделки далеко».

57-летний Хосе Мария Бакеро выступал за «Барселону» с 1988 по 1997 год. Вместе с командой он четырежды стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании и четыре раза – Суперкубок страны. Победитель Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков (дважды), Суперкубка УЕФА.

Выступал также за «Реал Сосьдедад», с которым дважды выиграл чемпионат Испании и по разу – Кубок и Суперкубок страны. Тренировал «Пуэблу», «Малагу-В», «Реал Сосьедад», «Полонию», «Лех» и «Хуан Аурич».