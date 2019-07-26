Источник: "Спартак" и ЦСКА интересуются Пушкашем

"Спартак" включился в борьбу за нападающего "Интера" Джордже Пушкаша, утверждает Salernotizie.it. Сообщается, что красно-белые рассматривают вариант с приобретением 23-летнего форварда.

Ранее появлялась информация, что в Пушкаше заинтересован ЦСКА. Также в списке претендентов на игрока называются "Бирмингем", "Шеффилд Юнайтед", "Лас-Пальмас", "Фиорентина" и "Гамбург".

Контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Прошлый сезон Пушкаш провел в аренде в "Палермо" в серии B. В 33 матчах на его счету 9 голов и 3 результативные передачи.

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