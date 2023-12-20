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Сегодня, 10:05

Источник: «Ростов» предложил 2 миллиона долларов за полузащитника «Пеньяроля» Саравию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» может подписать полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию, сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

По информации источника, ростовчане предложили за 23-летнего уругвайца 2 миллиона долларов.

С лета Саравия на правах аренды выступает за артентинскую «Химнасию Ла Плата». «Пеньяроль» может расторгнуть соглашение, рассчитанное до лета 2024 года, заплатив 250 тысяч долларов в качестве компенсации.

Саравия провел за «Химнасию» 14 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. За «Пеньяроль» он отыграл 61 встречу, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона долларов.

Футбол
ФК Пеньяроль
ФК Ростов
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