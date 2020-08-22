Источник: Кузяев ведет переговоры с «Алавесом»

«Алавес» ведет переговоры с полузащитником Далером Кузяевым, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

В своем Telegram-канале Арустамян написал, что испанский клуб предлагает 27-летнему полузащитнику контракт на 2 года. Сообщается, что игрок, чей контракт с «Зенитом» истек этим летом, имеет предложение от сине-бело-голубых, а также от еще двух российских клубов: «Краснодара» и «Спартака».

В прошлом сезоне Кузяев в провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.