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Источник: Кузяев ведет переговоры с «Алавесом»

15:46
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
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«Алавес» ведет переговоры с полузащитником Далером Кузяевым, сообщает комментатор Нобель Арустамян.

В своем Telegram-канале Арустамян написал, что испанский клуб предлагает 27-летнему полузащитнику контракт на 2 года. Сообщается, что игрок, чей контракт с «Зенитом» истек этим летом, имеет предложение от сине-бело-голубых, а также от еще двух российских клубов: «Краснодара» и «Спартака».

В прошлом сезоне Кузяев в провел 20 матчей в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/238

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