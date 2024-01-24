Роднина — о критике Ярошика в Чехии: «Мы должны перестать удивляться. Ничего хорошего от запада ждать нельзя»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова бывшего главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика.

«Мы уже давно должны перестать удивляться. Правильно или неправильно — мы что, живем в идеальном мире? Мне кажется, уже давно пора привыкнуть, что ничего хорошего от Запада ждать нельзя», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Чешский тренер возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Команда под его руководством набрала одно очко в пяти матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.