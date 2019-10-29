«Интер» продлил контракт с Жоау Мариу до перехода португальца в «Локомотив»

До того, как полузащитник Жоау Мариу стал игроком «Локомотива», он продлил контракт с «Интером». Об этом сообщают итальянские СМИ. Аналогичная ситуация и у Ивана Перишича, который перешел в «Баварию».

По информации Tuttosport, итальянский клуб продлил соглашения обоих игроков до 30 июня 2022 года. При этом они играют за свои новые команды на правах аренды с опцией выкупа. «Бавария» сможет выкупить Перишича за 25 миллионов евро, Жоау Мариу обойдется «Локо» в 18 миллионов. Если право выкупа не будет использовано, игроки вернутся в команду, и «Интер» попытается продать их как можно более выгодно.

26-летний Жоау Мариу в текущем сезоне провел 10 матчей за «Локо» и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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