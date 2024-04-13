Кухарчук: «Пари НН» точно поднимется выше — это однозначно»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук считает что его команда может подняться выше 10-го места в турнирной таблице РПЛ.

«Естественно, мы хотим большего. Каждый спортсмен, по крайней мере каждый уважающий себя спортсмен всегда хочет быть на первом месте. Поэтому нет разговоров, что, мол, мы находимся в десятке РПЛ и это классно. Нет, такого нет — мы всегда стремимся только наверх. На самый верх. До какой позиции можем дотянуться? Я таблицу не видел, поэтому точно вам сказать не смогу. Но мы точно поднимемся выше — это однозначно. Выше десятого однозначно. А дальше — как Бог даст. Посмотрим», — цитируют «Известия» Кухарчука.

«Пари НН» в 22 турах набрал 28 очков и идет на 10-й строчке. В воскресенье, 14 апреля, нижегородская команда встретится с «Оренбургом». Начало встречи — 12.00 по московскому времени.