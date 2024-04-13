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Кухарчук: «Юран всегда говорит, что надо бежать и забивать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук рассказал о требованиях главного тренера команды Сергея Юрана.

«Я игрок атаки, в каждом матче хочу выходить на поле и забивать голы. Нам Сергей Николаевич Юран всегда говорит, что надо бежать и забивать. Просто не всегда это получается, но мы очень к этому стремимся, чтобы в каждой игре не только забивать, но и самое главное — выигрывать.

Мы стараемся играть в атаку. Но важен результат в первую очередь, и поэтому как главный тренер скажет, так мы и делаем. А то, что там говорят о нас комментаторы... Это их работа, поэтому у нас такая палка о двух концах, главное — добиваться результата, но, конечно, болельщикам хочется зрелища, чтобы забивали как можно больше голов. Мы делаем так, как умеем. Будем стараться и выигрывать, и забивать», — цитируют «Известия» Кухарчука.

«Пари НН» в 22 турах набрал 28 очков и идет на 10-й строчке. В воскресенье, 14 апреля, нижегородская команда встретится с «Оренбургом». Начало встречи — 12.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1681626/aleksei-fomin/odnoznachno-podnimemsia-vyshe-desiatogo-mesta
Илья Кухарчук
Сергей Юран
Футбол
ФК Нижний Новгород
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Кухарчук: «Пари НН» точно поднимется выше — это однозначно»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Краснодар

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Константин Тюкавин

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Квинси Промес

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