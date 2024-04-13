Кухарчук: «Юран всегда говорит, что надо бежать и забивать»

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук рассказал о требованиях главного тренера команды Сергея Юрана.

«Я игрок атаки, в каждом матче хочу выходить на поле и забивать голы. Нам Сергей Николаевич Юран всегда говорит, что надо бежать и забивать. Просто не всегда это получается, но мы очень к этому стремимся, чтобы в каждой игре не только забивать, но и самое главное — выигрывать.

Мы стараемся играть в атаку. Но важен результат в первую очередь, и поэтому как главный тренер скажет, так мы и делаем. А то, что там говорят о нас комментаторы... Это их работа, поэтому у нас такая палка о двух концах, главное — добиваться результата, но, конечно, болельщикам хочется зрелища, чтобы забивали как можно больше голов. Мы делаем так, как умеем. Будем стараться и выигрывать, и забивать», — цитируют «Известия» Кухарчука.

«Пари НН» в 22 турах набрал 28 очков и идет на 10-й строчке. В воскресенье, 14 апреля, нижегородская команда встретится с «Оренбургом». Начало встречи — 12.00 по московскому времени.