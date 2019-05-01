Защитник "Зенита" Игорь Смольников в интервью пресс-службе клуба рассказал, что изменилось в команде после зимнего перерыва. Он отметил, что новые игроки хорошо влились в коллектив.

– После зимнего перерыва состав "Зенита" существенно изменился. Что поменялось на поле?



– Новые ребята хорошо влились в коллектив. Мы прибавляем от матча к матчу, создаем много голевых моментов. Наша игра стала лучше.



– С приходом Ракицкого одной из самых частых комбинаций стала его диагональная передача вам на половину поля соперника.



– У Ярика очень хороший пас – и короткий, и длинный. Когда он видит игрока, всегда делает переводы. Это нормально, в принципе. Если мяч у Ракицкого, команда соперника перестраивается в одну сторону, и правый фланг в большинстве случаев оказывается свободным под передачу.



– Поначалу, когда Ракицкий только пришел, казалось, что вы не всегда готовы к его длинным диагоналям. С течением времени этот прием в вашем исполнении становится все лучше и лучше.



– Мы же привыкаем друг к другу. Раз вы обращаете внимание, что такие передачи проходят, значит, от матча к матчу наше взаимопонимание улучшается.



– Вспоминается еще одна заготовка с вашим участием. Когда в "Зените" был Халк, а игра команды в атаке строилась вокруг него и Данни, вы регулярно забегали за спины защитников и, получив пас вразрез, завершали атаки.



– Когда соперник стоит в обороне, вбегать в эти зоны – хорошее оружие. Если у меня есть возможность, всегда стараюсь так делать. Многие крайние защитники используют этот прием.



– В межсезонье в "Зенит" пришел Барриос – столь цепкого опорника в команде давно не было.



– С Барриосом действительно очень комфортно играть. Он может и подстраховать тебя, и помочь, очень силен и агрессивен в отборе.

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