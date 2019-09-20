Игорь Шалимов считает, что Чалову не нужно уезжать в Англию

Российский тренер Игорь Шалимов в эфире на YouTube-канале «СЭ» заявил, что нападающему ЦСКА Федору Чалову не нужно уезжать в английский клуб. Летом к нему проявлял интерес «Кристал Пэлас».

— Чалов пока не потянет английский чемпионат. Посмотрите, на нападающих, которые там играют. Ему скажут: беги туда, разворачивайся сюда... Нужно уметь спиной принимать. Он этого не умеет. И не будет забивать. Если он будет играть в другой футбол, то перестанет забивать. А такие нападающие никому не нужны.

Ранее сообщалось, что английский клуб предлагал ЦСКА за Чалова 15 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт нападающего с армейцами рассчитан до 2022 года.

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