Хорен Байрамян: «Не помню, когда последний раз так обидно было»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян назвал ничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России самой обидной в жизни.

— Сейчас обидно. Не помню, когда последний раз так обидно было, — цитирует «РИА Новости» Байрамяна. — Если брать игру в целом, то мы провели хороший матч, здорово действовали 80-85 минут. Не знаю, что случилось в конце. Не могу сказать. В первой половине была мужская борьба. Обе команды боролись за инициативу, ни у кого не было особых моментов. Мы много прессинговали и дважды смогли забить. Наш план на игру работал весь матч, за исключением трех последних минут.

В команде мы не говорим о борьбе за золотые медали чемпионата. У нас отличный коллектив. Ребята бьются за себя, за того парня, за тренера, за город. Мы и сегодня выходили на поле умирать. Это наш настрой на все матчи — дома или на выезде. Сегодня, кстати, казалось, что мы играем дома. Спасибо нашим болельщикам за эту атмосферу.