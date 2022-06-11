Хохлов заявил, что Фомин заслуживает приглашения во «Фрайбург»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу возможного перехода полузащитника Даниила Фомина в «Фрайбург».

«Я всегда говорил, что это зависит от игрока, чего он хочет для себя — остаться во внутреннем чемпионате, где его все устраивает, или попробовать свои силы в зарубежном. Я на его месте, наверное, попробовал бы себя в зарубежном чемпионате. Но в такое время довольно сложно сделать выбор», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Специалист считает, что футболист провел хороший сезон в РПЛ и заслуживает приглашения в немецкий клуб.